Baromètre de la motivation: pour ou contre une troisième dose de vaccin?

Nouvelle prise de mesure du baromètre de la motivation, auquel Le Soir et SudInfo s’associent. Pour cette nouvelle phase, les chercheurs de l’UCLouvain, de l’ULB et de l’UGent examinent en particulier les réactions de la population face aux nouvelles mesures décidées ces dernières semaines par le Comité de concertation (Codeco), les attitudes et motivations envers la troisième dose et la perception des risques pour les personnes vaccinées ou non vaccinées.

D’autres dimensions de la pandémie sont évaluées telles que l’évolution du bien-être psychologique, le suivi et la motivation à suivre les mesures sanitaires (port du masque, distance physique et sociale), et l’opinion vis-à-vis de la vaccination et de la stratégie suivie par les autorités politiques en la matière.