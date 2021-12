Coronavirus - Dix cas de Covid sur un paquebot de la compagnie Norwegian Cruise Line

Le navire Norwegian Breakaway "est parti de la Nouvelle-Orléans le 28 novembre et s'est arrêté au Bélize, au Honduras et au Mexique lors de son voyage", a indiqué samedi sur Twitter le département de la Santé de Louisiane, précisant qu'"il y a plus de 3.200 personnes à bord".

Le département de la santé a ajouté que toutes les personnes à bord devraient se soumettre à un test Covid avant de débarquer.