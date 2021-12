Comment le variant omicron a conquis le monde (carte interactive)

De l’Afrique à l’Australie, en passant par l’Amérique, l’Europe et l’Asie, tous les continents sont désormais préoccupés par le nouveau variant omicron, détecté le 24 novembre en Afrique du Sud. « Le Soir » s’est lancé sur sa trace.

Depuis son signalement au Botswana et son identification en Afrique du Sud, le jeudi 24 novembre, le variant omicron fait trembler le monde. En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) l’a classé « préoccupant » en raison de son caractère potentiellement très transmissible et plus résistant aux vaccins. Cependant, les preuves scientifiques solides sont encore manquantes pour le prouver.

Le 3 décembre, le Centre européen de prévention et de contrôles des maladies (ECDC) recensait 486 cas dans 35 pays, dont 377 cas dans 19 pays européens. Le point commun entre la majorité de ces personnes ? Avoir réalisé un voyage récent dans des pays d’Afrique australe.