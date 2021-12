Manifestation anti-mesures sanitaires à Bruxelles: au moins 8.000 personnes présentes (photos et vidéo)

8.000 personnes, selon la police, sont rassemblées ce dimanche à Bruxelles, pour protester contre les mesures sanitaires, le Covid Safe Ticket et une éventuelle obligation vaccinale.

Il y a deux semaines, une manifestation contre les mesures sanitaires a rassemblé 35.000 personnes à Bruxelles, selon la police (des participants évoquent plusieurs centaines de milliers de personnes). Le cortège, d’abord pacifique, a tourné aux scènes d’émeutes, avec un bilan de trois policiers et un manifestant blessés. Des figures de la scène identitaire et d’extrême droite ont été repérées, comme des drapeaux nationalistes flamands. Le deuxième épisode de cette manifestation, qui était prévu ce dimanche à Bruxelles, est extrêmement surveillé.

Les manifestants espèrent que leur protestation se déroulera dans le calme cette fois, la police se tient toutefois prête à agir.

« Nous voulons une approche démocratique de cette crise et non dictatoriale », déclarent les organisateurs. « Les mesures prises, comme le Covid Safe Ticket, sont contraires à nos droits fondamentaux et discriminatoires. Le virus n’est pas maîtrisé mais la population, elle, l’est. »

Une partie des participants est vaccinée, ce qui ne les empêche pas de contester la gestion de la pandémie. « Les vaccins ne sont pas le problème, c’est le fait de penser à les rendre obligatoires », disent-ils. « Que ce soit pour le personnel soignant ou pour l’ensemble de la population, une telle obligation va à l’encontre de nos libertés et est inacceptable. »

À la tête du cortège se trouvent des délégations de pompiers et de soignants, qui s’érigent contre une obligation vaccinale.

D’autres manifestants dénoncent eux les vaccins et parlent d’une expérience génétique à grande échelle. Tant les autorités que les médias sont visés par les critiques et la méfiance, voire parfois d’agressivité à peine voilée.

Par ailleurs, la manifestation entraîne la fermeture de plusieurs tunnels bruxellois. Les tunnels Rogier, Botanique, Madou, Arts-Loi et Trône sont fermés dans les deux sens, indique Bruxelles Mobilité sur Twitter. Le tunnel Cinquantenaire est fermé en direction du centre.

