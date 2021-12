Mauvaise soirée pour les leaders en NBA: Brooklyn et Golden State battus à domicile (vidéos)

Portés par Zach LaVine (31 pts, 8 rebs, 6 passes) et DeMar De Rozan (29 pts, 6 rebs), un duo aussi complémentaire qu’efficace incarnant l’ambition retrouvée cette saison du côté de l’Illinois, les Bulls ont su renverser une situation pas forcément compromise mais pas bien engagée non plus, puisqu’ils comptaient onze longueurs de retard à la moitié du 3e quart-temps.

Un 13-2 infligé au début de la dernière période a effacé ce retard et mis les Nets en difficulté, avant que LaVine n’inscrive cinq points d’affilée dans le money-time (107-102). Kevin Durant (28 pts, 10 rebs) a alors réduit l’écart à deux unités d’un shoot derrière l’arc à 39 secondes du terme, mais Lonzo Ball a répondu lui aussi à longue distance pour tuer tout suspense. Aux côtés de Durant, qui en a profité pour devenir le 24e meilleur marqueur de tous les temps, dépassant Ray Allen, LaMarcus Aldridge a ajouté 20 points et James Harden 14 (14 passes) en se montrant maladroit (5/21).