Les travailleuses des titres-services prévoient deux semaines d'actions

"Les négociations pour un nouvel accord sectoriel dans le secteur des titres-services ont débuté en septembre, ont été particulièrement compliquées et sont désormais bloquées. Les employeurs affirment qu'il n'y a pas d'argent et qu'ils ne peuvent donc pas répondre à presque toutes les demandes. Nous ne l'acceptons pas", résument la FGTB Titres services, la CGSLB et la CSC Alimentation et Services dans un communiqué.

Le secteur concerne quelque 150.000 aides-ménagères. Les syndicats entendent notamment obtenir une hausse des indemnités de déplacement, alors que les prix à la pompe grimpent.