Klopp dithyrambique à l’égard de «la légende» Origi: «Les gens écriront des livres sur lui!»

Le Diable rouge a délivré Liverpool samedi soir à Wolverhampton en inscrivant le but victorieux dans les derniers instants du match.

Si Liverpool a pris les trois points de la victoire sur la pelouse de Wolverhampton ce samedi, c’est grâce à un but de Divock Origi. Le diable rouge, monté au jeu à la 68e minute, a fait trembler les filets dans le temps additionnel, portant le marquoir à 0-1 et offrant un succès précieux aux Reds. Pour le plus grand bonheur de Jurgen Klopp.

« Divock Origi, la légende, est arrivé et a fini le travail pour nous. J’adore ! », a jubilé le coach de Liverpool à l’issue de la rencontre. « C’est un incroyable finisseur. Il est génial dans ces moments-là, il n’a pas besoin de beaucoup d’élan ou de temps pour se retrouver dans un match, et surtout pas dans ce match aujourd’hui. C’était son jeu, il pouvait être Divock Origi à 100 % : dans et autour de la surface, utiliser son corps, utiliser sa technique, finir les situations. Ce genre de buts, nous les voyons souvent à l’entraînement. »