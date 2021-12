Joann Sfar: «Je ne suis pas là pour offenser mais pour poser des questions urgentes»

En 2002, Imhotep, le Chat du Rabbin, faisait sa Bar-Mitsva et devenait ainsi une personne à part entière en même temps qu’un best-seller de bande dessinée. L’animal n’a cessé depuis de questionner le monde, tandis que son maître lui faisait des infidélités avec un petit vampire, un minuscule mousquetaire, une sardine de l’espace, un lieutenant de cavalerie ou le Petit Prince. Le 23 février 2018, Imhotep est mort mais son double de papier poursuit ses aventures. Joann Sfar publie aujourd’hui La Bible pour les chats , un onzième album qui se joue des superstitions, interroge les fondements de la foi, la nature des miracles et la parole de dieu. Après tout, si l’Eternel répond aux prières des hommes, pourquoi ne répondrait-il pas au téléphone ? Avec cette histoire, Joann Sfar lance un appel à la fois drôle et profond à la fraternité.