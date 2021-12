Anderlecht s’impose contre Zulte Waregem (3-2) et signe un deuxième succès consécutif en championnat

Une semaine après s’être imposé sur la pelouse du Sporting de Charleroi, Anderlecht a signé un deuxième succès consécutif en championnat. Ce dimanche, les Mauves ont pris méritoirement la mesure de Zulte Waregem (3-2). C’est aussi la troisième victoire en une semaine, en comptant la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique.

La première période a été spectaculaire. Si les Mauves dominaient la rencontre et s’octroyaient plusieurs tentatives intéressantes, l’arbitrage n’était pas forcément en faveur des hommes de Vincent Kompany. Le VAR décidait, dans un premier temps, de ne pas donner de penalty aux Anderlechtois après un contact très litigieux, alors que l’arbitre annulait ensuite un but de Verschaeren à cause d’une position de hors-jeu précédente. Zulte Waregem en profitait pour prendre les commandes grâce à Gano (25e), qui mettait à profit une énorme bévue défensive de Magallan. Les Mauves n’ont néanmoins pas eu le temps de douter puisque Zirkzee (27e) remettait les deux formations à égalité dans la foulée. Si l’attaquant néerlandais a eu une belle opportunité de doubler la mise et si Kouamé touchait le poteau au terme d’une belle action, Anderlecht ne parvenait pas à prendre les commandes avant le repos.