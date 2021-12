Le Metaverse cher à Facebook existe déjà: il s’appelle Fortnite

Dans la création de son Metaverse, Meta, la maison mère de Facebook, doit faire face à la dure concurrence de Fortnite et des créateurs de Pokémon GO.

Mercredi, Epic, l’éditeur de Fortnite, a annoncé la publication de deux nouvelles îles dans son jeu ultra-populaire. Contrairement au mode de jeu standard, il n’y est pas question d’affrontements entre joueurs. Le principe ? Retrouver ses potes, ou s’en faire de nouveaux, dans un simili parc d’attractions ou dans un semblant de discothèque. Quelques mini-jeux sont disséminés pour éviter l‘ennui, mais l’essentiel est là : on danse, on discute, on se tire dessus au pistolet à peinture et on saute partout. Amusant avec des amis. Un peu vain sans.