Ligue 1: Jérémy Doku absent lors de la large victoire de Rennes à Saint-Etienne

Pour profiter du faux-pas de Marseille contre Brest, Bruno Génésio, qui a assisté à la rencontre depuis les tribunes, a aligné Martin Terrier et Gaëtan Laborde en duo d’attaque. Après avoir gaspillé une belle opportunité sur une passe de Laborde (5e), Terrier a signé un doublé (22e, 28e). Rennes a pris encore plus de distance grâce à un autogoal d’Yvann Maçon (45e, 0-3). À la reprise, Terrier (48e, 0-4) et le réserviste Chimuanya Ugochukwu (83e, 0-5) ont assommé encore un peu plus les Verts, qui restent derniers du classement (12 points).

90 minutes pour Theate

En Italie, Bologne face à la Fiorentina. Chez les visités, Arthur Theate a joué tout le match sur le côté gauche de la défense à trois et a été averti pour une faute sur Nico Gonzalez (50e). En début de rencontre, les Bolognais ont attendu dans leur camp même si le gardien florentin, Pietro Terracciano, a dû s’employer sur un centre de Theate (13e). Au milieu de la période, les Bolognais ont commencé à se montrer plus menaçants mais sur un contre Youssef Maleh les a punis (33e, 0-1). Mais d’une reprise de volée du gauche, Musa Barrow a ramené l’égalité (42e, 1-1). A la reprise, Cristiano Biraghi, sur coup franc (52e, 1-2) et Dusan Vlahovic, sur penalty, (67e, 1-3) ont redonné de l’air aux Toscans, qui ont quand même accusé le coup sur une frappe déviée d’Aaron Hickey (83e, 2-3). Au classement, la Fiorentina se hisse en 5e position (27 points) et Bologne est 8e (24 points).