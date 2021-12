Cyclo-cross: Wout van Aert survole déjà

On l’avait quitté tout crotté, au cœur du Vélodrome de Roubaix, ne cherchant pas à dissimuler la fatigue sous la croûte de terre séchée recouvrant son visage méconnaissable. On l’a retrouvé deux mois plus tard à Boom, tout aussi boueux mais les joues un rien plus rondes et remplies, au bout d’un hiver cycliste séquencé par les moments en famille et les remises de prix. Wout van Aert change de saison et de discipline avec l’aisance et la polyvalence d’un champion qui veut pleinement profiter des meilleures années de sa carrière d’athlète. Ce samedi en région anversoise, Wout van Aert retrouvait l’ambiance atypique et les cloaques improbables du sport qui lui a permis de sortir de l’anonymat, il abordait sa première course automnale sans pression aucune, sans autre objectif que la prise de repères et de plaisir surtout.