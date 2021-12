Jean Faniel (Crisp): «On ne se dirige pas vers un hiver chaud, même si ça bouillonne de toutes parts»

La semaine qui débute sera chaude, socialement parlant. Une série de mécontentements vont trouver à s’exprimer dans l’espace public, en un laps de temps assez court : infirmières, salariés et appointés, policiers, chauffeurs Uber et de taxi… Jean Faniel, directeur du Centre de recherche et d’informations sociopolitiques (Crisp), décode cette conjonction d’insatisfactions.

Autant de mouvements en même temps, est-ce exceptionnel ?