Manifestation nationale du 6 décembre: une semaine sociale agitée s'annonce

Ce lundi, CSC et FGTB défilent lors d’une manifestation intersectorielle dont l’ampleur s’annonce limitée. Mais d’autres mouvements de grogne s’exprimeront encore dans les prochains jours. Et les syndicats reviendront en janvier.

Ce devait être un moment fort ! Alors que la quatrième vague masquait encore son amplitude réelle, FGTB et CSC avaient lancé un appel à mobiliser. Pour la défense des libertés syndicales, malmenées par la condamnation en appel, en octobre, de 17 membres de la FGTB ; contre la loi de 1996 dont le corset étouffe, aux yeux des syndicats, les négociations salariales ; et surtout, pour la défense du pouvoir d’achat, malmené par la hausse des prix, de l’énergie notamment. Et pourtant, cela risque d’être un rassemblement passablement discret, au regard notamment de la mobilisation des opposants aux mesures sanitaires qui avaient réuni au moins 35.000 personnes ce 21 novembre et ont réitéré leur mobilisation ce dimanche.

