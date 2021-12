A Charleroi, les infirmiers non vaccinés s’attirent les foudres des médecins des soins intensifs

Hôpital Marie Curie de Charleroi. Un bâtiment moderne et imposant offrant le maximum de confort pour le patient mais aussi pour les 2.000 membres du personnel soignant. A un point tel que la grogne sociale qui s’exprime de plus en plus fort dans le milieu hospitalier reste discrète, presque inaudible, dans l’institution. Ce mardi d’ailleurs, « notre activité ne devrait pas être perturbée par des mouvements de grève ou des piquets. On est généralement épargné par ce type d’actions », assure Frédéric Dubois, directeur de la communication.