Un doublé pour Refaelov, un naufrage pour Magallan: les bulletins des Mauves contre Zulte Waregem

6,5 Van Crombrugge : pas très rassurant sur une sortie aérienne (18e), le capitaine anderlechtois a été quelque peu malchanceux sur le but de Gano. Peu inquiété pour le reste, il a sauvé son équipe à la 92e sur un essai de Dompe.

6 Murillo : rapidement averti, l’arrière droit panaméen n’a pas vraiment rassuré sur un plan purement défensif. Par contre, il a failli marquer et faire marquer juste avant le repos et a offert chanceusement le but du 2-1 à Refaelov.

4 Magallan : alors qu’on aurait pu imaginer Harwood-Bellis rentrer dans le onze de base, le défenseur argentin prêté par l’Ajax a pu enchaîner une 4e titularisation de rang. Coupable d’avoir mal anticipé sur l’ouverture du score et un peu trop lâche dans son marquage sur le 3-2, il n’a pas le moins du monde justifié cette confiance renouvelée.