Le budget de la Wallonie se présente en trompe-l’œil

Les députés wallons entament ce lundi l’analyse du budget régional pour 2022, un exercice qui s’achèvera à la veille de Noël. A l’image de ce début d’hiver, le ciel et l’ambiance sont plombés à Namur. Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie et celles consécutives aux inondations de juillet pèsent de tout leur poids sur les dépenses et sur l’endettement.

La dette risque de ne plus être soutenable, disent les spécialistes : dès 2022, 150 millions cumulables seront épargnés pour tenter de corriger le tir. Mais au détriment de quelles politiques et de quels services ? C’est toute la question. Même le plan de relance (7,5 milliards) est vertement critiqué, et en chœur, par la FGTB, l’Union wallonne des entreprises et l’opposition.