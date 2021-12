Lior Refaelov, auteur d’un doublé avec Anderlecht: «Nous voulons garder cette confiance pour revenir au top»

Auteur d’une belle prestation agrémentée de deux buts, Lior Refaelov était aux anges, dimanche soir. « Bien sûr, on s’est un peu fait peur inutilement en fin de match, ce qui constitue une mauvaise habitude dont on doit pouvoir se débarrasser mais j’ai toujours eu confiance quant au fait que nous allions finir par nous imposer », expliquait le Soulier d’Or. « Même à 0-1, même à la mi-temps (NDLR : à 1-1), on s’est tous dit qu’on allait s’imposer parce que l’approche mentale était bonne, parce que nous grandissons de semaine en semaine. Même si on essaie chaque semaine de changer l’une ou l’autre petite chose pour tenter de surprendre nos adversaires, chacun connaît parfaitement le rôle qu’il a à jouer pour l’équipe, de Van Crombrugge à Kouamé ou Zirkzee. Personnellement, je suis heureux et fier d’avoir marqué deux buts mais je ne revendique rien de plus que de profiter de la confiance qui nous habite actuellement pour enfin enchaîner les succès et ramener Anderlecht au top. Kompany connaît mon importance pour le groupe, sur ou en dehors du terrain. »