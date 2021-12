«Ce serait trop facile d’annuler le but»: l’avis de notre consultant Stéphane Breda sur l’arbitrage de Standard-Charleroi

« Selon moi, M. Laforge gère bien les débats depuis le début du match », note notre consultant arbitrage Stéphane Breda. « Il est intervenu comme il le devait dès la première faute de Bastien sur Morioka, on le voit bien confier au joueur du Standard qu’il ne pouvait pas faire autrement. Sur le premier but de Charleroi, je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir contestation. Et sur le deuxième but des Zèbres, je ne vois pas non plus pourquoi il n’aurait pas été accordé. Il s’agit d’un simple fait de jeu et s’il y avait eu matière à contestation, le VAR serait intervenu. Sur la phase, il y a un duel entre Nicholson et Laifis, on peut même dire qu’ils se bousculent mutuellement. Cela n’influence pas le jeu et ce serait trop facile d’annuler un but sur cette phase. D’ailleurs, aucun Standardman n’a réclamé sur cette phase. »