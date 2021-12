Pécresse, Le Pen, Hidalgo…: comment la présidentielle française se féminise

A quelques mois de la clôture des candidatures, la liste de celles et ceux qui s’apprêtent à s’élancer de la ligne de départ de la course à la présidentielle française s’étoffe. Les candidats définitifs ne seront connus qu’en mars 2022 – avec le dépôt officiel des 500 parrainages d’élus nécessaires pour valider toute candidature – mais pour l’heure, 25 candidats se sont déclarés.

Parmi eux, 7 candidates : Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), Anne Hidalgo (Parti socialiste), Valérie Pécresse (Les Républicains), Marine Le Pen (Rassemblement national), déjà bien connues de l’électorat français. Trois figures plus confidentielles s’ajoutent à elles : Marie Cau (Indépendante), Clara Egger (Espoir RIC) et Hélène Thouy (Parti animaliste). Une candidate de droite, Jacline Mouraud, ancienne porte-parole autoproclamée des Gilets jaunes, s’est retirée de la course ce dimanche pour rallier le polémiste d’extrême droite Eric Zemmour.