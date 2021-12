Premier League: Leicester, avec Castagne mais sans Tielemans, s’incline à Aston Villa

Leicester a ouvert la marque par Harvey Barnes sur un brillant travail de Patson Daka, qui s’est débarrassé de trois adversaires (14e, 0-1). Pratiquant un excellent football en attaque, Leicester s’est créé le plus d’occasions mais n’a pu éviter l’égalisation d’Ezri Konsa sur un coup franc d’Emiliano Buendía (17e, 1-1). A la reprise, Konsa a signé un doublé de la tête sur un centre de John McGinn à la suite d’un corner (54e, 2-1).

En France, Strasbourg a remporté une deuxième rencontre en déplacement à Nice (0-3) lors de la 17e journée. Matz Sels était dans le but des Alsaciens qui se retrouvent 6e (26 points) à un point de NIce (4e). Strasbourg a ouvert la marque par son meilleur attaquant Ludovic Ajorque, auteur de neuf buts et de cinq passes décisives (21e, 0-1). En seconde période, Nice s’est plus souvent présenté dans la surface de réparation mais Sels a eu la main ferme sur une frappe en force de Kasper Dolberg (62e). Par contre, Habib Diallo a prolongé la trajectoire d’une frappe de Jean-Ricner Bellegarde d’une talonnade du pied droit (82e, 0-2). Diallo s’est ensuite transformé en passeur pour Adrien Thomasson (84e, 0-3).