Origi perpétue sa légende à Liverpool

Liverpool ne lâche rien. Jamais. A l’image de cette étreinte virile, intense, entre Jürgen Klopp et Divock Origi. Sa « “Légende » (copyright Klopp). Son sauveur. Klopp ne le lâcherait pour rien au monde. Leurs deux contrats courent d’ailleurs en parallèle, jusqu’en juin 2024.

Samedi, pendant 93 minutes, les Reds ont cherché le chemin du but sans jamais le trouver. Le Molineux avait des allures de cul de sac, et le retour s’annonçait plein de regrets, et, peut-être, la fin d’une période prolifique: les 18 matches précédents, Liverpool avait inscrit au minimum deux buts par sortie. Samedi, Diogo Jota y a mis aussi du sien en dévorant un but tout fait pour laisser son équipe sur sa faim jusqu’au bout quasiment.