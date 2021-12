Dries Mertens ne s’arrête plus en Italie

Des 141 buts de Dries Mertens sous le maillot du Napoli, on a beau chercher, mais on n’en trouve aucun de facile ni de banal. Tout ce qu’il réussit avec l’équipe parthénopéenne sort de l’ordinaire. Samedi, ses traits de lumière – après une course de 40 mètres, son mouvement pour déstabiliser la défense bergamasque avant une passe géniale en retrait pour le 1-1 de Zielinski, puis être l’auteur du 2-1 provisoire – n’ont certes rien rapporté puisque son équipe s’est fait déborder 2-3 finalement. Mais ce n’est qu’un détail ou presque dans un match plein dans lequel le Belge a brillé et pesé. Et ce n’est pas qu’une flambée : contre l’Atalanta, il a inscrit son 5e but, dont ce précieux doublé lors de l’inauguration de la statue de Diego Maradona une semaine plus tôt.