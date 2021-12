L’Union Saint-Gilloise hait la défaite

Si certains pensaient que la défaite face à OHL il y a une dizaine de jours (1-3) allait gripper la machine saint-gilloise, il n’en est rien. Que du contraire même. Car vendredi soir, les Unionistes ont repris leur marche en avant, en allant s’imposer au Stayen face à Saint-Trond (1-2). Une victoire acquise au forceps, dans des conditions météorologiques particulièrement compliquées, et qui a eu le don de soulager tout le monde du côté bruxellois. « C’est peut-être la victoire tournant de notre saison ! Si on avait été battu et que nos poursuivants étaient alors revenus à un point, on aurait vraiment pris un gros coup mental », réagissait Anthony Moris, le portier saint-gillois, qui a en effet pu constater que Bruges et l’Antwerp l’ont tous deux emporté face, respectivement, à Seraing et au Beerschot. Ils restent donc à une distance respectable de l’USG : quatre longueurs.