De nouveaux moyens pour le vaccin anti-cancer de PDC*line

Deux ans après sa dernière levée de fonds (20 millions d’euros), PDC*line pharma, une biotech liégeoise spécialisée dans l’onco-immunologie, refait le plein. Elle annonce ce lundi avoir récolté 11,8 millions auprès d’investisseurs belges et coréens et obtenu 5,7 millions d’euros en prêts remboursables de la Région wallonne, soit un total de 17,5 millions. De quoi lui permettre de continuer à financer les études cliniques et la recherche autour de son vaccin anti-cancer jusqu’en 2024.