Radja Nainggolan rentre gagnant du derby anversois

Sans surprise, ce derby anversois a été chahuté dans les tribunes malgré l’énorme dispositif policier présent autour et à l’intérieur du stade. Même si elle n’a pas été montrée en direct, le fait le plus regrettable a certainement été cette intrusion sur le terrain d’un hooligan du Beerschot pour lancer un fumigène en direction du bloc réservé aux supporters de l’Antwerp. Rapidement ceinturé, il fera l’objet d’une comparution immédiate dès ce lundi pour « tentative d’homicide et incendie criminel ». D’autres auraient aimé en découdre après le coup de sifflet final, sans doute pour évacuer la frustration de la 12e défaite des « Ratten » cette saison… et déjà la 7e sur la pelouse du Kiel.