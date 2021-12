Le Sporting de Charleroi chambre le Standard sur Twitter

Le Sporting de Charleroi a réalisé un très gros match, ce dimanche soir, sur la pelouse du Standard (0-3) et n’a pas manqué de le faire savoir sur ses réseaux sociaux.

Quelques instants après l’arrêt de la partie entre le Standard et le Sporting de Charleroi, le club zébré n’a pas manqué de chambrer son homologue liégeois sur les réseaux sociaux. Un match qui, très certainement, fera date des deux côtés.

Alors que le Standard avait annoncé la couleur avant la rencontre via un tweet avec ce message « Le calme avant la tempête », les Zèbres ont réagi sur Twitter après les incidents qui ont émaillé le choc wallon. « Tu l’as dit ! », a ainsi répondu le Sporting de Charleroi. Une réaction qui n’a pas manqué non plus de susciter pas mal de commentaires de la part des supporters.