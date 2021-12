Sclessin et le Kiel ont offert au football le bâton pour le battre

« Le football rassemble, le football fait rêver. Le football apporte de l’espoir en ces temps difficiles. Mais le football a aussi une fonction d’exemple qu’il lui faut endosser maintenant. »

Publiée vendredi, la lettre ouverte de la Pro League se voulait à la fois conscientisante et rassembleuse. Les incidents du week-end, dans le derby anversois et lors du choc wallon ont démontré, dans ses grandes largeurs et toute la profondeur du mal, la faillite de l’initiative. À travers le sport le plus populaire du pays, les supporters du Beerschot et du Standard en ont rajouté une couche inutile par rapport au mal-être ambiant et à l’absence de repères d’une société bien malade.