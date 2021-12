Luka Elsner après le nouveau revers du Standard: «D’abord sécuriser notre position»

Luka Elsner, quelle est votre analyse du match ?

La chose la plus importante, c’est qu’il faut qu’on arrête de prendre pitié sur nous-mêmes. Il y a un ras-le-bol général. À chaque fois, on fait de bonnes choses, puis un événement nous tombe sur la tête. Ici encore, on encaisse un but qui tombe de nulle part et cela modifie à jamais notre destin dans le match, ainsi que notre capacité de réaction qui, sur la deuxième mi-temps, a été quasi nulle.

Le Standard a loupé ses plus grosses occasions. Une nouvelle fois…

Il nous manque cette étincelle, cette rage devant le but. À Charleroi, on a vu des joueurs qui se jettent sur les ballons pour les pousser au bout. On ne finit pas le boulot. Il faut arrêter de croire que les événements extérieurs vont favoriser notre destin, et essayer d’aborder un match par le bon bout, pour tle finir par le bon bout également, car on a eu des occasions franches. Il y a un lendemain qui doit être fait d’autres choses que ce qu’on a produit ce dimanche soir. Rien ne viendra nous aider. Il faudra qu’on soit acteurs.