Nicholson a déjà battu son record à Charleroi

C’est dans un contexte forcément très particulier que Shamar Nicholson a amélioré son total de buts sur une saison de Pro League ce dimanche à Sclessin. L’attaquant jamaïcain a en effet inscrit ses neuvième et dixième buts de la saison, soit un de plus que lors de l’exercice passé et deux de plus que durant sa première saison belge. Et si le match n’est pas allé à son terme, il gardera bel et bien ses deux réalisations au classement des buteurs. « On savait que si on faisait ce qu’on avait à faire et qu’on prenait le meilleur ce dimanche, le match n’irait probablement pas à son terme », expliquait l’attaquant du Sporting de Charleroi après la rencontre. « C’était aussi la victoire de la mentalité et de la volonté ce dimanche. C’est bien parce que c’est un match important pour le club. » Et d’évoquer forcément aussi les événements qui ont mis un terme prématuré à la rencontre : « Je n’ai pas eu peur suite aux incidents. On sait qu’il y a de la passion ici, même si là, c’est forcément trop. »