Edward Still est satisfait: «Une prestation mature et sérieuse de Charleroi»

Quelle est votre première analyse de ce match ?

On a su souffrir pendant environ quinze minutes, avec notamment un arrêt de Koffi à un moment clé. Ensuite, on a réussi à se créer des occasions de bonne qualité et marquer rapidement. On sait maintenant qu’on va enchaîner rapidement la suite. Mais la prestation de ce dimanche est une de nos plus matures et sérieuses de la saison.

Vous évoquez la maturité, est-ce que votre entrejeu n’en est-il pas le symbole ?

Il a fallu quelques minutes pour trouver les repères, autant avec que sans ballon. L’intention avait été de changer la position de Ryota (Morioka) pour changer sa position du corps par rapport au jeu. Il y a eu de plus en plus de complémentarité entre les quatre joueurs de l’entrejeu au fil du match. Ils ont très bien lu et anticipé les actions adverses même si on aurait pu mieux exploiter certaines opportunités.