D1A: Genk partage l’enjeu à Malines (1-1), Gaëtan Coucke exclu

Genk et Malines ne sont pas parvenus à se départager dans leur duel de clôture de la 17e journée de Jupiler Pro League dimanche.

Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1, Nikola Storm (50e, 1-1) répondant à l’ouverture du score de Théo Bongonda (43e, 0-1). Avec ce résultat, les Malinois restent 7e avec 27 points et possèdent 5 longueurs d’avance sur Genk, 8e.

La première occasion du match était à mettre à l’actif des Limbourgeois. Joseph Paintsil tentait sa chance à bout portant et forçait Gaëtan Coucke à se coucher pour sortir le ballon (5e). Les Malinois régissaient cinq minutes plus tard via Kerim Mrabti, mais la reprise du numéro 19 du KV passait de peu à côté.