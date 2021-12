Formule 1: spectacle et sales coups

Deux pilotes à égalité de points à l’abord du 22e et dernier Grand Prix de la saison, dimanche prochain à Abou Dhabi ! Tel est l’extraordinaire affiche d’une saison qui restera gravée dans les mémoires, bien plus que les précédentes essentiellement marquées par la domination de Lewis Hamilton et de l’écurie Mercedes. Une situation qui ne s’était produite qu’à une seule reprise en plus de 70 ans de Formule 1, quand Emerson Fittipaldi et Clay Regazzoni avait abordé le dernier GP de la saison 1974, aux Etats-Unis, dans la même situation, et que le Brésilien avait fini par émerger.

Ça, c’est la belle image de la F1. A laquelle on ajoutera le spectacle et la tension qui auront caractérisé dimanche ce premier Grand Prix d’Arabie saoudite, émaillé de plusieurs incidents, et surtout marqué par trois départs, donnant à chaque fois lieu à des manœuvres de dépassement hors du commun. Oui, le spectacle a été omniprésent, dimanche à Djeddah.