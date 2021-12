L’analyse vidéo de nos journalistes après la victoire de Charleroi au Standard

Charleroi a mis fin, dimanche soir, à un peu plus de 13 ans d’attente en venant s’imposer à Sclessin, ce qu’il n’avait plus réussi à faire depuis le 31 janvier 2008 lorsque Habibou lui avait offert la victoire en toute fin de match (1-2). Celui d’hier aura été plié beaucoup plus tôt, et donc bien plus facilement, par une équipe carolorégienne plus athlétique, soudée, mature et tranchante, qui avait déjà fait la différence au bout de la première mi-temps grâce à des buts de Nicholson et Knezevic, inscrits dans l’axe du jeu. Sans la moindre contestation aucune tant le Sporting est parvenu à jouer juste, en équipe, et à faire preuve d’efficacité dans toutes les zones du terrain.

À l’inverse, le Standard, privé des services d’Amallah, qui avait de nouveau ressenti samedi à l’entraînement des douleurs à la crête iliaque, remplacé par… Bokadi aligné derrière Muleka, aura été catastrophique dans les deux rectangles, après une bonne entame de match.