Philippe Albert après les incidents au Standard et au Kiel: «Il faut trancher dans le vif, vite et fort»

1 « D’un côté, ça sent le bricolage »

« On aurait bien sûr souhaité parler d’autre chose. D’autre chose que du pitoyable spectacle que nous avons été obligés de subir à Sclessin. Mais les faits sont là. Impossible de les occulter ou de minimiser l’ampleur du chaos. Car c’est bien de cela dont il s’agit. Je vais commencer par l’aspect purement footballistique. Et m’étonner d’emblée par la manière dont le Standard a abordé la rencontre face à Charleroi. Pourquoi Bokadi, qui est un bon médian défensif a-t-il été placé si haut, en soutien de la pointe qu’était Muleka ? Pourquoi changer sans cesse la compo ? Ça sent le bricolage. Pourtant, malgré cela, le début des Rouches n’a pas été mauvais. Maintenant, quand on rate trois occasions comme celles manquées par Lestienne, Bokadi précisément et Dönnum on se met en difficulté. Charleroi, bien en place, là on sent une mise en place s’est montré nettement plus réaliste ».