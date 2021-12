Coronavirus - Le secteur de la construction ralenti à cause du Covid-19

La confédération a interrogé 220 entreprises actives dans le secteur de la construction.

Six entreprises interrogées sur dix ont fait face la semaine dernière à une ou plusieurs absences liées au Covid-19 (maladie ou quarantaine). Ce qui entraîne un ralentissement de l'activité: 95% des entreprises touchées ont allongé leurs délais de livraison et 93% subissent des hausses de coûts à cause de l'augmentation de ces délais. Quatre sur dix ont dû placer du personnel au chômage temporaire pour cause de coronavirus, alors que trois quarts manquent déjà de main-d'œuvre.