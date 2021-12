Ce que risque le Standard après l’arrêt du choc wallon provoqué par ses supporters

Le choc wallon entre le Standard et le Sporting de Charleroi, ce dimanche soir, a viré au cauchemar à Sclessin.

Le comportement honteux des supporters liégeois a eu raison, malheureusement, du sort du match entre le Standard et le Sporting de Charleroi. Après avoir provoqué l’arrêt définitif de la rencontre, plusieurs fans des Rouches ont investi le terrain pour se diriger vers le kop carolo et leur balance des fumigènes. Une attitude scandaleuse pour ces personnes cagoulées pour la plupart. La question est maintenant de savoir ce qu’ils risquent et ce que le club lui-même risque.

À ce sujet, la donne semble claire : un score de forfait de 0-5, une amende de 50.000 euros à verser à la Pro League. Des sanctions (probablement d’ordre financier) à attendre de l’Union belge et un match à huis clos sont également à envisager. En plus d’une situation sportive catastrophique : pour le Standard, qui ne sait plus à quel saint se vouer, la coupe est pleine en bord de Meuse.