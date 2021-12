«L’humiliation totale», «Une honte»: la presse belge déplore les incidents qui ont provoqué l’arrêt du choc wallon

Des comportements intolérables des supporters liégeois ont provoqué l’arrêt du choc wallon entre le Standard et le Sporting de Charleroi ce dimanche soir.

Quelques heures après les incidents qui ont émaillé le derby anversois entre le Beerschot et le Great Old (0-1), le choc wallon n’a pas pu aller à son terme en raison du comportement scandaleux de certains supporters liégeois. Après avoir balancé des fumigènes sur le terrain, ils ont investi la pelouse pour se diriger en direction du kop carolo pour rajouter de l’huile sur le feu à une soirée qui n’en avait déjà plus besoin. Le clou d’un bien triste spectacle... alors que le marquoir affichait un score sans appel (0-3).