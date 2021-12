Deux clubs de Premier League seraient prêts à relancer Eden Hazard

La situation d’Eden Hazard au Real Madrid est de plus en plus complexe. Un départ pourrait résoudre bien des problèmes.

Depuis le début de saison, Eden Hazard hérite d’un temps de jeu famélique. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, le Diable rouge n’a disputé que 415 minutes (toutes compétitions confondues), ce qui ne correspond pas aux attentes du joueur et du club. S’il n’a jamais réussi à s’imposer à la Casa Blanca depuis son arrivée en 2019, son aventure pourrait tourner court, lui qui serait pisté par plusieurs écuries anglaises.

Son état physique et la forme de Vinicius Junior ne laissent rien augurer de bon pour l’ancien joueur de Chelsea. Raison pour laquelle de plus en plus de rumeurs naissent autour de son avenir en Espagne. Selon le Daily Mirror, deux formations de Premier League seraient prêtes à passer à l’action pour tenter de s’attacher les services du Belge. West Ham et Everton, respectivement 4e et 16e dans le championnat anglais, seraient en effet très intéressés.