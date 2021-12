Mercato: Adnan Januzaj vers le FC Barcelone l’été prochain?

Adnan Januzaj, l’ailier belge de la Real Sociedad, est en forme et plaît au FC Barcelone.

Alors qu’Adnan Januzaj enchaîne les bonnes prestations avec la Real Sociedad en Liga, son avenir personnel pose de plus en plus de questions. Il arrive en fin de contrat, l’été prochain, avec le club basque et aucun accord n’a pour l’heure été trouvé pour une prolongation.

Une situation qui pourrait intéresser différents clubs. Dont le Barça, en proie à de fameux soucis financiers. Selon le Mundo Deportivo, le Diable rouge de 26 ans intéresserait le club catalan, dans la mesure où il sera libre l’été prochain et qu’il connaît déjà parfaitement le championnat espagnol.