L'euro fiduciaire fête ses 20 ans et se prépare à faire peau neuve après 2024

Selon la présidente de la BCE, Christine Lagarde, il est temps, après 20 ans, "de revoir l'apparence de nos billets de banque, afin que les Européens de tous âges et de tous horizons puissent s'en sentir plus proches". "Nous voulons mettre au point des billets en euros auxquels les Européens peuvent s'identifier, et qu'ils seront fiers d'utiliser comme monnaie", confirme Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE.

Cette procédure, qui s'annonce assez longue et complexe, passera tout d'abord par la création de groupes de travail chargés de recueillir l'opinion du public dans l'ensemble de la zone euro sur les thèmes qui pourraient être retenus pour les futurs billets en euros. Un groupe consultatif comprenant un expert de chaque pays de la zone euro soumettra ensuite une liste de nouveaux thèmes au Conseil des gouverneurs de la BCE.