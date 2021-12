Anderlecht remonte progressivement la pente: «Des bonnes perspectives mais il y a encore du travail»

Anderlecht, la passe de trois. Après avoir gagné sur la pelouse du Sporting de Charleroi (1-3) et éliminé Seraing en Coupe de Belgique, les Mauves ont pris la mesure de Zulte Waregem ce dimanche (3-2). Une victoire méritée puisque les Bruxellois y ont mis, cette fois, la manière.

Vincent Kompany, remis en question il y a peu, profite de cette spirale positive autour du RSCA. « Je suis content, mais en tant que coach, on recherche la perfection et on n’y est pas encore. Le point de satisfaction, c’est qu’on se crée beaucoup d’occasions et on marque pas mal de buts dans cette période qui est difficile pour tous les clubs car tous les matches sont serrés pour le moment dans le championnat pour toutes les équipes », posait-il au micro d’Eleven Sports.