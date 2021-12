«Alternatives» sur la présidentielle française: un jour on lèche, un jour on lynche

Plébiscitée par son parti « Les Républicains » pour se présenter à l’élection présidentielle, Valérie Pécresse a le vent en poupe. Du côté de la droite extrême, on ne peut pas en dire autant d’Eric Zemmour, qui récolte la tempête…

C’est parti. Tous les éléments constitutifs du grand spectacle présidentiel hexagonal sont en train de se mettre en place.

La droite, c’est-à-dire le parti « Les Républicains », a son candidat. En l’occurrence une candidate : Valérie Pécresse.

Pécresse c’est une droite bon chic bon genre. Bourgeoise. Un peu versaillaise. Mais réellement républicaine et démocrate. Une droite humaniste, comme on dit. Elle est dynamique. Elle en veut. Elle redonne quelques chances à la droite classique et libérale.