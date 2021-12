Le Codeco convoqué sous la pression d’une Saint-Nicolas à Anvers: «sabotage», «irresponsable», les critiques fusent

Je suis en colère depuis vendredi par rapport à l’instrumentalisation du Codeco par la N-VA, et ses conséquences », indique le vice-Premier Ecolo Georges Gilkinet dans un entretien au Soir. « On a dû travailler dans la précipitation, dans l’urgence », critique un autre vice-Premier, le socialiste Pierre-Yves Dermagne, au micro de LN24. Tandis que le président du MR Georges-Louis Bouchez regrette auprès de Bel RTL l’attitude de Jan Jambon : « Convoquer des réunions via la presse comme le ministre-président flamand l’a fait, ce n’est certainement pas une manière de gérer ça utilement, avec sang-froid. »

Selon Georges Gilkinet, l’histoire de la Saint-Nicolas anversoise est bien véridique : Jan Jambon aurait demandé au fédéral de convoquer un nouveau Codeco et d’interdire les activités en intérieur avant le week-end, sur la demande de son président de parti Bart De Wever.

Ce dernier n’aurait pas souhaité porter lui-même la responsabilité d’interdire un grand événement de Saint-Nicolas dans sa ville d’Anvers où des milliers d’enfants étaient attendus. « Si c’est vrai, on est là face à une situation politique intolérable », commente lundi Georges-Louis Bouchez, interrogé à ce sujet sur Bel RTL.

« L’attitude de la N-VA par rapport à la pandémie est totalement irresponsable. Ce sont eux qui ont empêché à certains moments de prendre les mesures nécessaires, notamment lorsqu’il y avait plus de vaccinés en Flandre, alors ils freinaient. Ici, leur attitude a conditionné tout le Codeco, cela nous a conduits à agir d’une façon qui n’est pas optimale » (notamment sur la fermeture des écoles), appuie Georges Gilkinet lundi matin dans Le Soir, parlant même de «sabotage».

Plus globalement, l’écologiste s’attaque à la « manière de travailler » du fédéral, un refrain déjà entamé la semaine dernière par le PS. « Je lance un signal d’alarme sur la manière de travailler, de prendre les décisions vis-à-vis du personnel de la santé, des écoles, de la culture, de la société en général », indique-t-il dans son entretien avec le quotidien.

Un baromètre ?

PS et Ecolo, qui sont tous deux représentés dans l’équipe d’Alexander De Croo, se rejoignent donc sur ces grandes lignes : ils avancent un besoin de réponses mieux préparées, d’une vision à plus long terme, d’une certaine prévisibilité des mesures. Pierre-Yves Dermagne évoque une nouvelle fois le « baromètre » corona, lundi matin (sur LN24), et parle de futures mesures de soutien aux soins de santé. Georges Gilkinet pousse pour « renforcer notre système de soins de santé », « améliorer les conditions de travail et de rémunération » des soignants.