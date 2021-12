Manifestation nationale - Le cortège de la manifestation nationale s'est élancé à travers Bruxelles

"Je suis là car on voit que tout augmente, sauf nos salaires", témoigne Abygaelle, une manifestante et travailleuse des titres-services à Charleroi. "Je travaille pour 12,30 euros de l'heure et j'ai déjà atteint mon maximum. C'est trop peu pour vivre décemment, surtout qu'il y a très peu de temps-plein disponibles dans mon secteur."

La jeune femme se dit aussi préoccupée par la récente condamnation de syndicalistes liégeois ayant pris part à une action de blocage routier il y a cinq ans. "Nous avons besoin de nos délégués pour mettre la pression. C'est tout ce qu'il nous reste."