PDC*line Pharma lève 17,5 M EUR pour financer un vaccin contre le cancer du poumon

La société de biotechnologie franco-belge, basée à Liège et Grenoble, qui avait déjà réuni 20 millions d'euros de capitaux frais il y a deux ans, lève à présent 11,8 millions d'euros de capitaux, auxquels s'ajoutent 5,7 millions d'euros en prêts remboursables de la Wallonie.

Le dernier tour de financement, piloté par Korean Investment Partners, un fonds sud-coréen leader gérant plusieurs milliards de dollars, a également vu la participation d'un syndicat de nouveaux investisseurs sud-coréens spécialisés dans les sciences de la vie (Alpha Holdings, Brain Asset Management et Hansongneotech Co. Ltd). Les investisseurs historiques, que sont Noshaq Group (ex-Meusinvest), Sambrinvest (fonds d'investissement de Charleroi), la SFPI (Société Fédérale de Participations et d'Investissement), la SRIW (Société Régionale d'Investissement de Wallonie) et Smart Korea UTC Bio-Healthcare Venture Fund, ont également participé à ce nouveau tour de table.