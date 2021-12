Au centre d’information, on accueille, on oriente et on filtre

L’armée, Alejandro, 20 ans, en rêve depuis toujours. La mentalité, les codes et les valeurs militaires, il les connaît puisque son père porte déjà l’uniforme. C’est donc très facilement qu’il a franchi les portes du centre d’information de Mons. « Je suis né en Espagne et je suis arrivé en Belgique en 2015 », explique le jeune homme. « Ma passion, c’est la mécanique, mais j’aime aussi les règles, la vie en groupe et le cadre de vie d’une caserne tels que mon père a pu me le décrire. Je suis prêt à partir en mission à l’étranger. »

Malgré ses connaissances du milieu, Alejandro a fait un petit crochet par le centre d’information. « Il a introduit un dossier de candidature et nous discutons ensemble des points qui doivent encore être améliorés pour qu’il puisse se représenter aux tests avec le maximum de chances de succès », explique l’adjudant Christian Perceval.