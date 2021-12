Syndicats et direction de Hudson Sharp s'entendent sur le départ de 29 travailleurs

La division production chez Hudson Sharp est transférée près de Cologne, en Allemagne. Seule l'unité ingénierie et ventes est maintenue à Asse. Tous les 22 ouvriers et sept employés sont licenciés. Les premiers départs sont prévus fin janvier et la restructuration doit être achevée pour avril.

"Cela reste une décision étrange. L'entreprise est rentable. Les carnets de commande sont plein. C'est probablement la maison mère américaine qui a demandé cette réorganisation", analyse le représentant du syndicat chrétien. Selon lui, les employés ont réagi favorablement à l'accord.