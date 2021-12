Les tests sportifs, là où le tempérament et la volonté peuvent s’exprimer

Les tests sportifs consistent en épreuve de course d’endurance ainsi qu’en des tractions, pompages et du gainage. C’est là que certains tentent de s’affirmer.

Etape suivante du parcours du candidat militaire, les tests sportifs. Covid oblige, ils ont dû être adaptés sur la forme, mais pas sur le fond. « On ne peut, en effet, accueillir que cinq candidats en même temps dans les salles », commente l’adjudant Philippe Baguet. « C’est assez contraignant. »

Les épreuves, elles, sont les mêmes depuis un certain temps. Ce mercredi matin, les cinq premiers candidats commencent par s’installer sur leur tapis roulant. « Plus le temps va passer, plus le tapis va aller vite pour finalement atteindre 16,2 km/h maximum », explique l’adjudant. « Pour les filles, la vitesse maximale est de 15,6 km/h. Si les garçons veulent intégrer une unité de combat, comme les paras ou l’infanterie, ils doivent tenir le coup 22’30’’ pour obtenir la note maximale. Pour une unité classique, 16’30’’ suffisent. »