Décès du musicien et compositeur britannique John Miles

John Miles est décédé paisiblement après une courte maladie», a déclaré sa famille. «C’était un mari, un père et un grand-père aimant et il nous manquera beaucoup. Il vivra dans nos cœurs pour toujours avec le merveilleux héritage musical qu’il laisse derrière lui.» «Music» était devenu l’hymne de la «Night of the Proms», la série annuelle de concerts anversois. À deux exceptions près, Miles fut un habitué de l’événement depuis la première édition en 1985.

Après l’arrêt de sa propre carrière musicale, il a travaillé pour de nombreux autres artistes. Il a notamment été pendant un certain temps le guitariste régulier de Tina Turner et est parti en tournée avec Joe Cocker et Stevie Wonder, entre autres. Il a également partagé la scène avec, notamment Andrea Bocelli, Anastacia, Milow et Ronan Keating.